Гандбол. Минский СКА поражением завершил первый этап SEHA-лиги

В первой половине встречи коллективы практически играли на равных. Правда, ближе к перерыву перевес российской дружины становился все более ощутимым. Первый тайм завершился со счетом 22:19 в пользу «Чеховских медведей». Во втором игра у хозяев разладилась: «армейцы» допускали много потерь, ошибались в атаке и на фоне соперника выглядели непритязательно. Разница в счете порой достигала 10 мячей в пользу приезжей дружины.

В результате команда Дмитрия Никуленкова уступила – 35:43 и заняла итоговое второе место в группе Б. После 8 игр в ее активе 11 очков. Теперь минских «армейцев» ожидает плей-офф. Соперником СКА на этой стадии розыгрыша станет ЦСКА или «Зенит».