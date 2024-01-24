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Хоккеисты «Динамо-Шинника» победили «СКА-Юниор» в матче МХЛ

24 января 2024 19:54
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Хоккеисты «Динамо-Шинника» в рамках МХЛ провели домашний поединок против «СКА-Юниора» из Красногорска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Динамо-Шинника» победили «СКА-Юниор» в матче МХЛ-1

В первой 20-минутке команды обменялись заброшенными шайбами. Переломным в этом матче стал второй период, в котором команда Андрея Михалева укрепила свое преимущество. «Бобры» трижды отличились, пропустив только один точный бросок в свои ворота. Заключительный период не внес в рисунок поединка значительных изменений – игра завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. Белорусская команда сейчас занимает 3 место в таблице серебряного дивизиона на Западе. Повторный поединок между «Динамо-Шинником» и «СКА-Юниором» состоится в четверг, 25 января.

# Хоккей

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