Хоккеисты «Динамо-Шинника» победили «СКА-Юниор» в матче МХЛ

В первой 20-минутке команды обменялись заброшенными шайбами. Переломным в этом матче стал второй период, в котором команда Андрея Михалева укрепила свое преимущество. «Бобры» трижды отличились, пропустив только один точный бросок в свои ворота. Заключительный период не внес в рисунок поединка значительных изменений – игра завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. Белорусская команда сейчас занимает 3 место в таблице серебряного дивизиона на Западе. Повторный поединок между «Динамо-Шинником» и «СКА-Юниором» состоится в четверг, 25 января.