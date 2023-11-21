Арина Соболенко номинирована на ежегодную премию WTA. Она поборется за звание теннисистки года в одиночном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В нынешнем календарном году в активе белоруски три титула, в их числе трофей Большого шлема Australian Open. При этом она удерживала звание первой ракетки мира восемь недель. На престижную награду также претендуют Ига Свентек, Кори Гауфф, Джессика Пегула, Елена Рыбакина и Маркета Вондроушова. Победителей во всех номинациях будут выбирать представители международных теннисных СМИ.