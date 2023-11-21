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Арина Соболенко номинирована на ежегодную премию WTA

21 ноября 2023 11:33
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Арина Соболенко номинирована на ежегодную премию WTA. Она поборется за звание теннисистки года в одиночном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко номинирована на ежегодную премию WTA-1

В нынешнем календарном году в активе белоруски три титула, в их числе трофей Большого шлема Australian Open. При этом она удерживала звание первой ракетки мира восемь недель. На престижную награду также претендуют Ига Свентек, Кори Гауфф, Джессика Пегула, Елена Рыбакина и Маркета Вондроушова. Победителей во всех номинациях будут выбирать представители международных теннисных СМИ.

# Теннис # Арина Соболенко # Ига Свентек # Кори Гауфф # Джессика Пегула # Елена Рыбакина # Маркета Вондроушова # Фотофакт

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