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Белорус Григорий Пекарский примет участие в финале чемпионата России по плаванию

21 ноября 2023 11:32
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В Санкт-Петербрурге продолжается чемпионат России по плаванию. 21 ноября уже состоялись утренние заплывы второго состязательного дня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Григорий Пекарский примет участие в финале чемпионата России по плаванию-1

По их итогам в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем вышел белорус Григорий Пекарский. За путевку в решающий заплыв наш спортсмен поборется в вечерней сессии.

# Плавание # Евгений Пекарский # Фотофакт

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