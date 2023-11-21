Белорус Григорий Пекарский примет участие в финале чемпионата России по плаванию

В Санкт-Петербрурге продолжается чемпионат России по плаванию. 21 ноября уже состоялись утренние заплывы второго состязательного дня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По их итогам в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем вышел белорус Григорий Пекарский. За путевку в решающий заплыв наш спортсмен поборется в вечерней сессии.