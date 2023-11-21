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«Шахтёр» обыграл «Витебск» в чемпионате Беларуси по хоккею

21 ноября 2023 11:31
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В чемпионате Беларуси по хоккею накануне состоялся яркий игровой вечер. Отношения выясняли лидеры турнирной таблицы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр» обыграл «Витебск» в чемпионате Беларуси по хоккею-1

«Шахтер» в гостях обыграл «Витебск» – 1:3. В каждом периоде «горняки» забросили по одной шайбе. Хозяева льда отличились лишь в заключительной 20-минутке. «Гомель» минимально одолел «Металлург», а «Неман» был сильнее «Лиды».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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