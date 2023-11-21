«Шахтёр» обыграл «Витебск» в чемпионате Беларуси по хоккею

В чемпионате Беларуси по хоккею накануне состоялся яркий игровой вечер. Отношения выясняли лидеры турнирной таблицы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтер» в гостях обыграл «Витебск» – 1:3. В каждом периоде «горняки» забросили по одной шайбе. Хозяева льда отличились лишь в заключительной 20-минутке. «Гомель» минимально одолел «Металлург», а «Неман» был сильнее «Лиды».