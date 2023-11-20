Стартовали соревнования по волейболу «Мяч над сеткой» в самой младшей возрастной группе

Традиционный детско-юношеский турнир по волейболу «Мяч над сеткой» продолжает набирать обороты. Соревнования проводятся при поддержке Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске стартовали матчи мальчиков и девочек 2013 года рождения и младше. Это самые юные участники состязаний. Всего в этой группе выступает семь команд. Они проведут поединки по круговой системе и определят сильнейших. Но победа здесь не главное. Куда важнее приобщиться к большому спорту.

И нна Реут, тренер команды СДЮШОР ВК «Минск-2»: Дети готовятся в высшее звено, развиваться хотят, хотят в клубах каких-то участвовать. Они замотивированы очень хорошо. Это здорово. Это так нужно, чтобы родители целенаправленно приводили своих деток для развития дальнейшего. Самое главное в этих соревнованиях – научить ребенка обладать психологической устойчивостью. Чтобы он не боялся, дальше смог на тренировочном процессе работать над своими ошибками. И продолжать дальше вести свою деятельность, карьеру. Уже с детства и осознанно.

Анастасия Павлова, участница соревнований:

Я выбрала именно этот вид спорта, потому что мне кажется, что он очень активный. Нравится, во-первых, то, что ты совершенствуешься, улучшаешься. А во-вторых, что это очень увлекательно. Я планирую заниматься профессионально.

Соревнования ребят в самой младшей возрастной группе завершатся 24 ноября. Главная награда турнира – опыт, который вдохновит юных волейболистов на новые свершения.