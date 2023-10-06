Алексей Протас забросил шайбу в матче против «Коламбуса»

Хоккейные коллективы в НХЛ продолжают подготовку к новому сезону. Накануне свой товарищеский матч провела и команда «Вашингтон Кэпиталз» с белорусом Алексеем Протасом в составе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На своей площадке «столичники» обыграли соперников из «Коламбуса» – 4:2. Земляк вышел на лед в третьем звене и отметился заброшенной шайбой. Айс-тайм форварда составил почти 13 минут. Встречу он завершил с показателем полезности +1.