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Алексей Протас забросил шайбу в матче против «Коламбуса»

06 октября 2023 14:20
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Хоккейные коллективы в НХЛ продолжают подготовку к новому сезону. Накануне свой товарищеский матч провела и команда «Вашингтон Кэпиталз» с белорусом Алексеем Протасом в составе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Протас забросил шайбу в матче против «Коламбуса»-1

На своей площадке «столичники» обыграли соперников из «Коламбуса» – 4:2. Земляк вышел на лед в третьем звене и отметился заброшенной шайбой. Айс-тайм форварда составил почти 13 минут. Встречу он завершил с показателем полезности +1.

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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