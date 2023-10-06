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Волейболисты солигорского «Шахтёра» выиграли Суперкубок Беларуси

06 октября 2023 10:40
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Волейболисты «Шахтера» выиграли Суперкубок Беларуси. В матче за трофей подопечные Бекши обыграли команду «Строитель». Более высокий класс «горняков» наблюдался на протяжении всей встречи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболисты солигорского «Шахтёра» выиграли Суперкубок Беларуси-1

Борьбу минчане смогли навязать только в третьем сете, но и его выиграла солигорская дружина. Счет по партиям 25:16, 25:16, 25:21 в пользу «Шахтера». Данный Суперкубок стал уже пятым в истории клуба. Совсем скоро «горняки» стартуют в российской суперлиге. Уже 11 октября им предстоит сыграть против казанского «Зенита». Встреча пройдет в Минске.

# Волейбол # Виктор Бекша # Фотофакт

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