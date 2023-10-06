Алина Змушко выиграла две медали международно турнира по плаванию в Бресте

В брестском Дворце водных видов спорта продолжается международный турнир по плаванию. Участие в старте принимают атлеты из Беларуси, России и Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый день старта наша Алина Змушко смогла завоевать две медали высшей пробы. Равных девушке не было на дистанциях 100 метров комплексом и 50 метров брассом. Отметилась золотом и Анастасия Шкурдай, она выиграла заплыв на 50 метров баттерфляем. Соревнования завершатся сегодня.