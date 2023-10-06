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Алина Змушко выиграла две медали международно турнира по плаванию в Бресте

06 октября 2023 10:39
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В брестском Дворце водных видов спорта продолжается международный турнир по плаванию. Участие в старте принимают атлеты из Беларуси, России и Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Змушко выиграла две медали международно турнира по плаванию в Бресте-1

В первый день старта наша Алина Змушко смогла завоевать две медали высшей пробы. Равных девушке не было на дистанциях 100 метров комплексом и 50 метров брассом. Отметилась золотом и Анастасия Шкурдай, она выиграла заплыв на 50 метров баттерфляем. Соревнования завершатся сегодня.

# Плавание # Алина Змушко # Анастасия Шкурдай # Фотофакт

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