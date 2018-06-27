Аргентина на последних минутах вырвала победу над Нигерией и вышла в 1/8 ЧМ

Новости России. Определились участники ЧМ-2018 плей-офф от подгруппы D, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Аргентинцы на стадионе в Санкт-Петербурге в матче жизни встречались с нигерийцами. Инициативой владели «небесно-белые». В итоге их преимущество воплотилось в гол на 14 минуте, отличился Месси. Африканцы смогли отыграться в начале второго тайма.

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу южноамериканцев. На последних минутах матча мяч в ворота нигерийцев отправил Маркос Рохо. Это позволило Аргентине занять второе место в группе и выйти в плей-офф мундиаля. В следующем круге сборная встретится с Францией.