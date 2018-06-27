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Аргентина на последних минутах вырвала победу над Нигерией и вышла в 1/8 ЧМ

27 июня 2018 08:31
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Новости России. Определились участники ЧМ-2018 плей-офф от подгруппы D, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Аргентинцы на стадионе в Санкт-Петербурге в матче жизни встречались с нигерийцами. Инициативой владели «небесно-белые». В итоге их преимущество воплотилось в гол на 14 минуте, отличился Месси. Африканцы смогли отыграться в начале второго тайма.

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу южноамериканцев. На последних минутах матча мяч в ворота нигерийцев отправил Маркос Рохо. Это позволило Аргентине занять второе место в группе и выйти в плей-офф мундиаля. В следующем круге сборная встретится с Францией.

Аргентина на последних минутах вырвала победу над Нигерией и вышла в 1/8 ЧМ-1

За аргентинцев болел их земляк Диего Марадона. Он эмоционально переживал все опасные моменты встречи.

Подробнее здесь.

# Чемпионат мира по футболу # Лионель Месси # Фотофакт

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