Антон Смольский выиграл бронзу в масс-старте ЧР по биатлону

Антон Смольский завоевал бронзовую медаль по итогам масс-старта на открытом чемпионате России по биатлону. Это уже третье призовое место у представителей нашей команды в рамках нынешнего турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Большую часть дистанции лидировали белорус и россиянин Карим Халили. Оба метко стреляли и были быстры на лыжне. Но заключительная стойка подкосила. Соперник закрыл все мишени и отправился за золотом, а наш спортсмен вынужденно зашел на штрафной круг. Более того, на заключительной петле Смольского обошел Эдуард Латыпов. Как итог – третье место на пьедестале.

В другом виде программы, женской эстафете, похвастаться нечем. Квартет, который составили Динара Смольская, Ксения Воробей, Елена Кулак и Анна Сола, занял шестую позицию. С учетом бронзы Смольского, у нас три медали. Ранее серебром отметилась смешанная команда, а вице-чемпионом суперспринта стал Дмитрий Лазовский. 22 марта в расписании женский масс-старт и мужская эстафета.