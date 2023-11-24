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Антон Кнышев и Илья Шиманович вышли в 1/2 финала чемпионата России по плаванию на короткой воде

24 ноября 2023 14:32
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На открытом чемпионате России по плаванию на короткой воде завершилась квалификация предпоследнего соревновательного дня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Антон Кнышев и Илья Шиманович вышли в 1/2 финала чемпионата России по плаванию на короткой воде-1

В финал вышла мужская эстафета 4 по 50 комплексным плаванием. Антон Кнышев и Илья Шиманович получили пропуски в 1/2 финала. Также в вечерней сессии мастерство продемонстрируют Григорий Пекарский и Алина Змушко. Последняя выиграла полуфинал, но в итоговом протоколе стала второй. На данный момент в копилке белорусов два серебра.

# Плавание # Антон Кнышев # Илья Шиманович # Григорий Пекарский # Алина Змушко # Фотофакт

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