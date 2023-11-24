Антон Кнышев и Илья Шиманович вышли в 1/2 финала чемпионата России по плаванию на короткой воде

На открытом чемпионате России по плаванию на короткой воде завершилась квалификация предпоследнего соревновательного дня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финал вышла мужская эстафета 4 по 50 комплексным плаванием. Антон Кнышев и Илья Шиманович получили пропуски в 1/2 финала. Также в вечерней сессии мастерство продемонстрируют Григорий Пекарский и Алина Змушко. Последняя выиграла полуфинал, но в итоговом протоколе стала второй. На данный момент в копилке белорусов два серебра.