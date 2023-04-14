Антидопинг и психология в спорте: в Минске состоялся научно-практический семинар по плаванию

В качестве лекторов выступили ведущие тренеры Беларуси и России, специалисты Национального антидопингового агентства и Республиканского научно-практического центра спорта. Основные темы, которые были рассмотрены на семинаре, – это фармакология и спортивное питание, предсоревновательный период и особенности подведения к главным стартам сезона, антидопинг и психология в спорте.

Тимофей Скороходов, исполнительный директор Белорусской федерации плавания:

Чувствуется взаимодействие с аудиторией. Мы видим, что тренерам интересно, они задают вопросы, узнают для себя много нового. Помимо непосредственно офлайн лекций, когда лектор читает здесь, мы также еще проводим вебинары, когда подключаются иностранные специалисты, которые не смогли приехать сюда по определенным причинам, но имеют возможность рассказать нам, как происходит планирование тренировочного процесса в различных макроциклах. Как раз таки Никита Валерьевич Луговкин, о котором мы сегодня говорили, с недавнего времени является личным тренером Анастасии Шкурдай, они проводят подготовку в Южно-Африканской Республике. На данный момент Анастасия на прошлой неделе выступила на чемпионате Республики Беларусь с новым рекордом на дистанции 200 метров на спине, очень серьезный прогресс показала.