Волейбол. Белорусы успешно стартовали на втором этапе финала Молодёжной лиги России

В Казани наши парни встречались с местным клубом Зенит-УОР. Поединок выдался напряженным и растянулся на 5 сетов. Первую партию наши волейболисты оставили за собой – 25:21, во второй уступили – 13:25. Затем снова завладели инициативой и выиграли третий сет – 25:20, но отдали четвертый – 18:25. В решающей партии удача была на стороне наших парней – 15:13.