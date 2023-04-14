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Волейбол. Белорусы успешно стартовали на втором этапе финала Молодёжной лиги России

14 апреля 2023 12:43
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Белорусы победно стартовали на втором этапе финала за 7-12 места Молодежной лиги России по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. Белорусы успешно стартовали на втором этапе финала Молодёжной лиги России-1

В Казани наши парни встречались с местным клубом Зенит-УОР. Поединок выдался напряженным и растянулся на 5 сетов. Первую партию наши волейболисты оставили за собой – 25:21, во второй уступили – 13:25. Затем снова завладели инициативой и выиграли третий сет – 25:20, но отдали четвертый – 18:25. В решающей партии удача была на стороне наших парней – 15:13.

# Волейбол # Фотофакт

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