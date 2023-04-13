«Это что – дискриминация по национальной принадлежности?» Мирончик-Иванова высказалась о бане спортсменов

Григорий Азаренок, СТВ: Сейчас спорт под беспрецедентным давлением, нам предъявляют ультиматумы, условия. Вы вообще по всем параметрам проходите, известно же, что вы во внутренних войсках у нас состоите, со своим флагом всегда выступаете, высказываете принципиальную политическую позицию за нашего Президента, за нашу страну, за нашу независимость. Расскажите, как сейчас развивается эта ситуация с международными соревнованиями? Смотрите, готовитесь, примериваетесь или же уже в другую сторону необходимо двигаться?

«Мы видим конкретное нарушение прав спортсмена»

Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике:

Слава богу, что российских спортсменов выпустили, как говорится, со спортивного бана. Мы сейчас можем конкурировать именно с ними. А вообще, в спорте очень сложная ситуация, у нас все меньше времени остается до Олимпийских игр, которые пройдут в Париже, очень все тесно, нам нужно выполнять нормативы. А тем более как МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе. Тут, конечно, выдвигаются определенные условия. Я могу их даже зачитать: в нейтральном статусе, без флага, гимна, символики. Это все в индивидуальном порядке, без допуска к командным соревнованиям, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий, если спортсмены не представляют силовые ведомства, Вооруженные силы. Но я думаю, что процентов 70-80 спортсменов у нас состоят именно в Вооруженных силах, силовых ведомствах, поэтому многие попадают под этот критерий. Очень странно все, на самом деле хочется задать вопрос: почему спортсменов с белорусским паспортом и российским не допускают к соревнованиям? Это дискриминация по национальной принадлежности? Мне бы хотелось задать МОК именно этот вопрос. Это нарушение прав спортсменов, мы видим конкретное нарушение прав спортсмена. Олимпийская хартия гласит, что спортсмены имеют право выступать и соревноваться без дискриминации. Какие мы видим условия?

Григорий Азаренок:

Да, действительно, это так. Мы же прекрасно понимаем, что дальше будет хуже, дальше они придумают, что вам надо проклясть свою страну, потом вам желтые звезды как в концлагерях повесят. Потом скажут встать на колени и попросить прощения, потом скажут: соревнуйтесь, Анастасия. Вы скажете, что это мужик, а вам скажут, что он вчера осознал себя как женщина, вот соревнуйтесь с ним. Скоро это дойдет до абсолютного маразма. Что нам делать в таком случае?

Беларусь совместно с Россией может провести свои Олимпийские игры на таком же высшем уровне

Анастасия Мирончик-Иванова:

Выходить из системы этой, создавать свою систему спорта, в том числе и антидопинговую. Чем больше у нас будет конкуренции, у них своя система, у нас своя с Россией, может, подключатся еще и другие страны, например, Китай, когда будет эта конкуренция, тогда будет и результат. Мы будем конкурировать спортсменами, континентами. Кому какая система нравится, тот туда идет соревноваться. Я бы предложила такое действие.

Я дальше вижу, что наша страна совместно с Россией может также провести свои Олимпийские игры на таком же высшем уровне, потому что у нас проходило достаточно много соревнований международного масштаба, Европейские игры. У нас все спортивные объекты созданы для такого ранга соревнований. Было бы неплохо видеть спортсменов. Организовать таким образом альтернативные Олимпийские игры Парижу.