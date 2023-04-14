Протас и Шарангович сыграли против друг друга в НХЛ

Егор Шарангович сыграл против Алексея Протаса в НХЛ. Их клубы «Нью-Джерси» и «Вашингтон» провели заключительный поединок регулярного чемпионата. Победу в матче праздновали «дьяволы» – 5:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович сыграл в третьем звене, сделал голевую передачу, провел на льду 14 минут 27 секунд, 3 раза бросил по воротам, выиграл 67 % вбрасываний, завершил встречу с показателем полезности «+2». У Шаранговича 30 баллов в регулярном чемпионате. А его клуб «Нью-Джерси» продолжит борьбу за Кубок Стэнли в плей-офф.