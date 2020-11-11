5 шайб за 11 минут. Минское «Динамо» разгромило «Сибирь» в матче КХЛ

Первым ворота хозяев на второй минуте при игре в большинстве размочил Меннел, помог рикошет от конька соперника. Вторую шайбу и свою первую КХЛ забросил Соловьев. А затем три гола за 45 секунд: отличились Шарангович, Протас и Усов. Казалось бы, куда больше, но во втором периоде Козун забросил шестую шайбу в ворота «Сибири» и установил итоговый счет 6:0 в пользу «Динамо».