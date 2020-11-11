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5 шайб за 11 минут. Минское «Динамо» разгромило «Сибирь» в матче КХЛ

11 ноября 2020 20:51
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Новости Беларуси. Самая крупная победа в истории! Минское «Динамо» с разгромным счетом победило на выезде «Сибирь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этот матч «зубров» точно войдет в историю: пять шайб за 11 минут. Таков новый рекорд скорострельности в КХЛ.

5 шайб за 11 минут. Минское «Динамо» разгромило «Сибирь» в матче КХЛ-1

Первым ворота хозяев на второй минуте при игре в большинстве размочил Меннел, помог рикошет от конька соперника. Вторую шайбу и свою первую КХЛ забросил Соловьев. А затем три гола за 45 секунд: отличились Шарангович, Протас и Усов. Казалось бы, куда больше, но во втором периоде Козун забросил шестую шайбу в ворота «Сибири» и установил итоговый счет 6:0 в пользу «Динамо».

5 шайб за 11 минут. Минское «Динамо» разгромило «Сибирь» в матче КХЛ-4

Вдобавок к самой крупной победе в истории и новому рекорду скорострельности еще и вратарь «зубров» Доминик Фурх оформил первый шатаут в форме «Динамо».

5 шайб за 11 минут. Минское «Динамо» разгромило «Сибирь» в матче КХЛ-7

В следующем выездном матче минчане сыграют с хабаровским «Амуром».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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