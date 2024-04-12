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Анна Сола выиграла спринт Кубка Содружества

12 апреля 2024 10:40
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Зимний сезон у биатлонистов завершается финальным этапом Кубка Содружества в Мурманске. 12 апреля соревновательная программа открылась женским спринтом на 7,5 километра, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анна Сола выиграла спринт Кубка Содружества-1

Победу в этой гонке одержала белоруска Анна Сола. Наша биатлонистка допустила промах на втором огневом рубеже, но это не помешало ей показать лучший результат. Серебряным призером стала Ирина Казакевич. Россиянка уступила победительнице 6,9 секунды. Бронза – у Натальи Гербуловой. Еще одна белорусская биатлонистка Дарья Кудаева при безукоризненной стрельбе заняла 19-е место.

Вслед за девушками на дистанцию аналогичной дисциплины отправились мужчины. Лучшим из белорусов стал Антон Смольский. Лидер нашей сборной допустил один промах, но небезупречная скорость гарантировала лишь итоговое 7-е место. Тем не менее Смольский сохранил лидерство в генеральной классификации Кубка Содружества. Также в топ-10 заехали наши Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов и Павел Белько. Они заняли с 8-го по 10-е места. Завтра спортсмены определят сильнейших в одиночной и классической смешанных эстафетах.

# Биатлон # Анна Сола

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