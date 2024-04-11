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Около 400 слушателей собрал семинар для тренеров «Плавание для всех: как полюбить воду»

11 апреля 2024 20:55
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Один из самых масштабных семинаров в СНГ по плаванию стартовал в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Получить новые знания в государственном университете физической культуры, а также в онлайн-формате выразили желание около 400 участников из 15 стран.

Около 400 слушателей собрал семинар для тренеров «Плавание для всех: как полюбить воду»-1

Такой форум, проводимый при поддержке Ассоциации тренеров и Президентского спортивного клуба, в Беларуси проходит третий раз. Популярность проекта не удивительна – профессионалы с огромным опытом и знаниями на протяжении трех дней делятся теорией и практическими наработками с молодыми специалистами, желающими повысить свой уровень. В числе спикеров белорусские и российские эксперты. В том числе по работе с водобоязнью и по обучению плаванию с двух месяцев.

Около 400 слушателей собрал семинар для тренеров «Плавание для всех: как полюбить воду»-4

Сергей Хожемпо, генеральный секретарь Белорусской федерации плавания:
Очень часто нашим молодым тренерам не хватает практической части: общения. Узнать какие-то новые тенденции, посмотреть новые упражнения. Такие семинары создают условия, чтобы вот этот недостаток исправить. То, что мы пригласили сюда специалистов из России, я считаю, что это хороший шаг, чтобы можно было обменяться опытом подготовки нашего резерва.

Около 400 слушателей собрал семинар для тренеров «Плавание для всех: как полюбить воду»-7

Александр Давыдов, соорганизатор семинара (Россия):
Это очень важно и мы как раз это и транслируем, чтобы представители разных стран делились опытом, давали какие-то «фишки» из своей страны. Чтобы не просто кто-то сидел в своей стране и развивал только свою страну, но и в целом развивать плавание, популяризировать, повышать уровень результатов плавания в СНГ в целом.

Около 400 слушателей собрал семинар для тренеров «Плавание для всех: как полюбить воду»-10

Также на лекциях пройдет презентация новой учебной программы Белорусской федерации плавания, как эффективно осуществлять поиск молодых одаренных детей и выстраивать с ними обучающий процесс для достижения наивысших результатов. Завершится семинар в субботу, 13 апреля.

# Плавание

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