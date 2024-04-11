«Минчанка» обыграла «Коммунальник» во втором полуфинальном матче ЧБ по волейболу

«Минчанка» сделала еще один шаг к финалу чемпионата Беларуси по волейболу. В повторном домашнем матче одной второй команда вновь уверенно обыграла могилевский «Коммунальник» – 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В отличие от первой встречи, сегодня борьба была более напряженной. Первый сет остался за «Минчанкой» – 25:21. Вторая и третья партии завершились со счетом 25:19 в пользу столичной дружины. Серия, напомним, длится до трех побед, следующий матч команды проведут в Могилеве.

Надежда Столяр, игрок команды «Минчанка»: Сложно держать свой уровень и играть на нем ровно. Поэтому мы пока с этим не можем справиться, но мы над этим работаем, думаю, у нас все получится. Сегодня они были настроены больше, это не оправдание, потому что, повторюсь, мы должны держать свой уровень, неважно, соперник настроен или нет. Но они сегодня показали лучшую игру, чем вчера.

Дмитрий Кот, главный тренер команды «Коммунальник»:

Факт недооценки соперника все равно у «Минчанки» присутствовал, как бы мы тут не думали что-то. Но вчерашняя игра показала, что мы можем играть с этой командой, мы местами очень хороший волейбол показывали. Они убедились, что они могут хорошо играть, поэтому сегодня было даже их чуть проще настраивать.

В другом полуфинале, 13 апреля, сильнейшего начнут определять «Прибужье» и гродненский «Коммунальник». В регулярном чемпионате брестчанки заняли первое место, клуб из Гродно стал вторым. «Минчанка», выступавшая в российской Суперлиге, борьбу за медали чемпионата Беларуси начала сразу с полуфинала.