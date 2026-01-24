Анна Сола принесла сборной Беларуси вторую медаль Кубка Содружества по биатлону

Сергей Тулупов, корреспондент:

Это было великолепно. Я напомню, что наша Анна Сола стартовала почти в минутном отставании от лидера, но уже за первый круг сумела наполовину уменьшить свое отставание. А дальше началась борьба на огневых рубежах. Анна блестяще провела первые две лежки, поразив все мишени. Да, она допустила одну ошибочку до третьей стойки, но тем не менее она оставляла ее в борьбе. Более того, она оставляла шансы даже на золото.

Развязка наступила на четвертой стрельбе. Поднялся неимоверный ветер. Спортсменки ошибались все, все, все. Тем не менее, в конкурентной борьбе Анна Соло смогла, допустив два промаха, она покинула стрельбище второй, но сумела сохранить и даже навязать борьбу, конкуренцию, побороться за золото. Да, чуть-чуть не хватило. Тем не менее, еще раз повторюсь, иметь отставание в минуту и финишировать второй – дорогого стоит.