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Анна Сола принесла сборной Беларуси вторую медаль Кубка Содружества по биатлону

24 января 2026 11:28
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Серебро с отливом золота! Анна Сола принесла сборной Беларуси вторую медаль домашнего этапа Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она поднялась на пьедестал по итогам пасьюта.

Анна Сола принесла сборной Беларуси вторую медаль Кубка Содружества по биатлону-2

Сергей Тулупов, корреспондент:
Это было великолепно. Я напомню, что наша Анна Сола стартовала почти в минутном отставании от лидера, но уже за первый круг сумела наполовину уменьшить свое отставание. А дальше началась борьба на огневых рубежах. Анна блестяще провела первые две лежки, поразив все мишени. Да, она допустила одну ошибочку до третьей стойки, но тем не менее она оставляла ее в борьбе. Более того, она оставляла шансы даже на золото.

Развязка наступила на четвертой стрельбе. Поднялся неимоверный ветер. Спортсменки ошибались все, все, все. Тем не менее, в конкурентной борьбе Анна Соло смогла, допустив два промаха, она покинула стрельбище второй, но сумела сохранить и даже навязать борьбу, конкуренцию, побороться за золото. Да, чуть-чуть не хватило. Тем не менее, еще раз повторюсь, иметь отставание в минуту и финишировать второй – дорогого стоит.

Анна Сола принесла сборной Беларуси вторую медаль Кубка Содружества по биатлону-4

Публика неистово поддерживает не только белорусов, но и россиян. Атмосфера на трибунах просто космическая. Здесь такой антураж, здесь такой драйв.

Подробности в видео.

# Биатлон # Спортивные соревнования

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