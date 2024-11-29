Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Караваева стартовал в Минске

Финалы «Каравайчика» шли один за другим, так что победители буквально сыпались на голову участникам взрослого «Караваева». Среди «бриллиантов неограненных» наши полутяжи Марк Кот и Константин Касьян. Ставили себе цель – победа. И дошли до нее.

Кирилл Касьян, победитель турнира «Каравайчик»: Слушал тренера, и все получилось. На следующий год шаг к ступени на пьедестале Европы или мира.

Марк Кот, победитель турнира «Каравайчик»: Очень доволен. Мотивации на следующий год дало мне. Хотел на последнем старте выложиться максимально, показать свой уровень. На таких соревнованиях бороться приятно очень, хорошо проводятся.

«Каравайчик-2024» завершен, теперь все, кто вошел в призовую тройку, могут надеяться, что старший тренер по резерву Михаил Семенов увидел в них способных парней и вызовет на декабрьский сбор.

Михаил Семенов, старший тренер национальной команды Беларуси по резерву:

Лидеры такие же и остались, как мы, в принципе, и в Омск ездили, тоже лидеры повыигрывали, ребята. Год прошел успешно. Настраиваемся на следующий год. Команда еще будет формироваться. Европа, мир не за горами.

Младшие сорвали аплодисменты старших борцов, трибуны Дворца спорта были заполнены в ожидании открытия международного турнира памяти Караваева, ведь пять стран приехали в Минск за дорогим трофеем. Среди них сибиряки. В борцовской семье тысячи национальностей. И на ковре они соперники, а в жизни друзья, а сила традиций нерушима.