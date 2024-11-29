Антон и Динара Смольские стали призёрами первого этапа Кубка России по биатлону

Бронзовый дубль! Антон и Динара Смольские стали призерами первого этапа Кубка России по биатлону, который сегодня стартовал в Ханты-Мансийске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В расписании соревновательного дня значились спринтерские гонки.

Первыми на дистанцию в 10 километров вышли мужчины. Лидер нашей команды – Антон Смольский – допустил один промах на огневых рубежах и в итоге показал третий результат. Отставание от лидера, россиянина Даниила Серохвостова, составило 36 секунд. Максим Воробей стал пятым, вслед за ним расположился Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский замкнул десятку сильнейших.

Женщинам предстояло преодолеть 7,5 километра с двумя огневыми рубежами. Динара Смольская допустила одну ошибку на первом стрельбище и также остановилась на третьей позиции. Белоруска уступила победительнице, Наталье Шевченко, 16 секунд. В десятку сильнейших попала еще одна наша спортсменка Ксения Воробей, показавшая восьмой результат. Программа Кубка России продолжится в субботу одиночными смешанными эстафетами.