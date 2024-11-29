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«Динамо-Шинник» проводит заключительную домашнюю серию в 2024 году

29 ноября 2024 18:47
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Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» успешно проводят заключительную в 2024 году домашнюю серию в регулярном чемпионате МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хоккеисты второй раз за два дня обыграли «АКМ-Юниор» из Тулы.

«Динамо-Шинник» проводит заключительную домашнюю серию в 2024 году-1

Накануне подопечные Андрея Михалева совершили яркий камбэк и праздновали победу – 6:3. Сегодня белорусская дружина успех повторила. «Бобры» вышли вперед на четвертой минуте. Шайбу в свой актив записал Арсений Чухраев. А во втором отрезке он оформил дубль. На экваторе периода Богдан Белкин упрочил преимущество нашей команды. В заключительной трети гости отыграли одну шайбу, но итоговая виктория осталась за динамовцами – 3:1. Эта победа стала для бобруйского клуба восьмой в девяти последних матчах. Парни удерживают лидерство в Серебряном дивизионе Западной конференции. Следующий поединок наша дружина проведет 2 декабря против «Русских Витязей».

# Хоккей

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