Россыпь наград – как белорусы выступили на Играх БРИКС? Промежуточные итоги

Счет белорусским медалям на Играх БРИКС открыла Василина Хондошко, в синхронном плавании, это стало буквально знаменем для всех остальных, рассказали в программе «Спорттаймер» на СТВ. Награды в исполнении наших спортсменов в разных видах буквально обрушились ливнем.

В среду, 12 июня, официально стартовали пятые в истории Игры стран БРИКС. В 2024 году они впервые проходят в России. Местом спортивного праздника была выбрана Казань. Открыла медальную копилку белорусской сборной синхронистка Василина Хондошко. В четверг в технической программе она взяла серебро, уступив лишь трехкратной чемпионке Олимпийских игр и шестнадцатикратной победительнице мировых форумов, россиянке Светлане Колесниченко.

Однако на этом белоруска не остановилась. В пятницу она пополнила коллекцию золотой медалью, став лучшей в произвольной программе. Напомним, именно в этой дисциплине минчанка ранее выигрывала бронзу чемпионата мира. В Казани Василина получила от судей чуть более 288 баллов. В эти дни в Белграде проходит чемпионат Европы по водным видам спорта. Так вот, новоиспеченная победительница континентального первенства Василики Александри из Австрии показала результат почти на 32 балла меньше, чем наша спортсменка на Играх БРИКС.

Василина Хондошко, победительница Игр БРИКС:

Здесь замечательно выступать, здесь отличная арена. Я могу сказать, что это один из любимых моих бассейнов. Здесь очень комфортно, тепло и хорошо дышать. Вон там сидят мои родители. Я передаю им огромный привет. Они постоянные мои болельщики и ездят со мной везде. В синхронном плавании белоруски завоевали медали во всех дисциплинах, в которых принимали участие, помимо Хондошко, серебряные призеры. Среди дуэтов стали Анастасия Добровольская и Александр Мирончик, а также Маргарита Кирилюк и Валерия Волосач. В активе групповичек одно серебро и две бронзы. А вот счет наших золотых медалей на турнире открыла тяжелоатлетка Алина Щепанова. Она была вне конкуренции в весовой категории до 59 килограммов. При этом белоруска взяла реванш у россиянки Ольги Те за II Игры страны СНГ. В тяжелой атлетике это не единственная награда высшей пробы. Чемпионкой Игр также стала Дарья Наумова в весе до 81 килограмма. Всего в этом виде у нас 9 медалей, помимо двух золотых, есть три серебряные и четыре бронзовые.

Россыпь наград в серьезной конкуренции завоевали наши представители спортивной гимнастики. Особенно ярко выступил Егор Шарамков. Он праздновал викторию в своей коронной дисциплине – вольных упражнениях. могилевчанин оставил позади олимпийских чемпионов Токио: Никиту Нагорного и Артура Далалояна. Также Беларусь взяла бронзу в многоборье. Помимо Егора, на третью ступень пьедестала поднимались Ярослав Крутов, Елена Титовец и дважды Кира Магаревич.

Порадовали успешными выступлениями легкоатлеты. Наши лидеры сумели подтвердить свой высокий класс, выиграв золотые медали. Виолетта Скворцова, Татьяна Холодович, Олег Томашевич, Вячеслав Скудный, Эльвира Граборенко. Благодаря этим спортсменам в Казани звучал белорусский гимн. В целом наша сборная по легкой атлетике провела потрясающий турнир и возвращается домой с достойным комплектом наград.