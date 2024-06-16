Всегда едем только за золотом! Пообщались с победительницами Игр БРИКС по самбо

На этой неделе спортивная общественность погрузилась с головой в уникальный мультифорум, который принимает Казань – Игры стран БРИКС. Белорусы заявились в 25 видах спорта и уже начинают привозить домой свои победы и медали. Представители самбо были одни из первых, кто опробовал новый турнир на зуб и не поломали, а успешно завершили российский вояж. В студии программы «Спорттаймер» победительницы Игр стран БРИКС Даниэла Ждан и Карина Шут. Юлия Силипицкая, СТВ:

Впечатления остались фееричные от БРИКС? Даниэла Ждан, победительница Игр БРИКС по самбо:

Победа. Это всегда эмоции сильные. Юлия Силипицкая:

А тебе чем запомнится БРИКС?

Карина Шут, победительница Игр БРИКС по самбо:

Согласна с Даниэлой, победой запомнится. И организация была на хорошем уровне, очень много было анимаций, было красиво в самой деревне, алея там была. Плюс развлекательная какая-то программа тоже. Музыка, всякие аквагримы, фотографии. Там были игры: аэрохоккей, настольные, дженга. И все с атрибутикой игр. Юлия Силипицкая:

В чем ты поучаствовала? Карина Шут:

Фотографии были в тумбе. Можно было фотографироваться, на память оставлять. Юлия Силипицкая:

А какой образ был? Карина Шут:

А там есть атрибуты, мы их просто на себя надевали.

Юлия Силипицкая:

А что ты одевала? Карина Шут:

Ну там были очки, рожки. Картинки подставлять. Юлия Силипицкая:

То есть ты уехала. И уже у тебя такая солидная папка фотографий, да? В новых образах. Даниэла Ждан:

Мы с Кариной во второй день боролись. Поэтому до этого дня мы особо не посещаем какие-то развлекательные мероприятия. Это в основном так. Юлия Силипицкая:

А не было такого «О! Тысячу лет не видел»?

Даниэла Ждан:

Было. Как раз таки у меня было. Я встретила своего одноклассника из училища олимпийского резерва, вот которого прям с выпуска не видела, Ярослава. Он занимался большим теннисом. Он уже как тренер поехал туда. Была рада его видеть. Перекинулись парой фраз, но было очень приятно увидеть человека, которого столько лет не видела. Юлия Силипицкая:

Девчонки, у вас весовые категории, да? То есть, есть сгонщики, есть те, кто может себе позволить покушать. Вы себе позволяли покушать? Или вы все-таки держали вес? Даниэла Ждан:

Мы как раз из той категории, в которой не требуется держать вес. То есть мы можем себе все позволить. Поэтому для нас, наверное, соревнования... Лично для меня как такой маленький праздник, потому что я люблю бороться, я люблю внимание, мне нравится вот когда зрители. И самая любимая моя схватка – это финал. Независимо от того, что это такая ответственность. Мне просто нравится, когда я борюсь одна на ковре, как бы все внимание на мне. Юлия Силипицкая:

Карина, ты тоже любишь, когда на тебя все смотрят?

Карина Шут:

Если я борюсь в финале, то да, конечно. Юлия Силипицкая:

Что вы ели? Даниэла Ждан:

Можно сказать, что я после соревнования поела шаурму? Юлия Силипицкая:

На аллее? Даниэла Ждан:

Нет, мы пошли в ближайшее место, где можно покушать. Это как раз оказалась шаурмичная. Хочу сказать, что это была очень вкусная шаурма.

Юлия Силипицкая:

А тебе что? Карина Шут:

Мы просто сходили на ужин, покушали то, что было. Выбор был, разная еда была: овощи, картошка, мясо разных видов. Юлия Силипицкая:

Ты не любишь углеводы быстрые? Карина Шут:

Углеводов, кстати, было очень мало. Юлия Силипицкая:

Короче, тортиков не было, я поняла. Девчонки, насколько для вас было принципиально победить на этих соревнованиях? Даниэла Ждан:

Для меня принципиально победить на всех соревнованиях. Я всегда стремлюсь к победе, для меня есть только первое место. Юлия Силипицкая:

Что дочечка сказала?

Даниэла Ждан:

На чемпионате Европы не все получилось, я стала третьей. Она сказала: а можно мне медаль золотую, а не как в тот раз? Карина Шут:

Мы всегда едем только за золотой медалью, поэтому ставим перед собой цели максимально достигаемые. Юлия Силипицкая:

А если бы ты не победила, ты бы расстроилась? Карина Шут:

Я бы расстроилась, конечно. Очень расстроилась бы. Юлия Силипицкая:

А сложно было дойти до финала? Карина Шут:

В финале было очень сложно и напряжно. Юлия Силипицкая:

А был момент такой, когда ты поняла: все, проигрываю? Карина Шут:

Конечно, был момент. Юлия Силипицкая:

На какой минуте был этот момент и что позволило тебе собраться и все-таки победить?

Карина Шут:

На протяжении всей встречи были такие моменты, когда я проигрывала и думала, что могу проиграть, но до последней секунды, можно так сказать, я не сдавалась, поэтому получилось вырвать победу. Юлия Силипицкая:

Ты победила, потому что не сдавалась? Или ты победила, потому что ты сильнее? Карина Шут:

Я победила, потому что я сильнее и не сдавалась.