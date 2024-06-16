«Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвертой игре финала Кубка Стэнли

«Эдмонтон Ойлерз» разгромила «Флорида Пантерз» в серии поединков с в рамках финала Кубка Стэнли. Об этом пишет РИА Новости.

В первом матче «Эдмонтон Ойлерз» выиграл благодаря игре Сергея Бобровского. В последующих двух играх «Пантеры» остановили атаку «Ойлерз». Макдэвид и Дрэйзайтль из «Эдмонтона» остались без заброшенных шайб.

В четвертом матче «Ойлерз» победили, забив три гола в первые 15 минут.

Макдэвид из «Эдмонтона» поставил новый рекорд по передачам в одном поединке плей-офф, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки.