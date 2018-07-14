Англия – Бельгия. Что надо знать перед матчем за бронзу ЧМ по футболу

Чемпионат мира по футболу подходит к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До окончания мундиаля осталось всего два матча. Вечером 14 июля определится обладатель бронзы.

За награду поспорят сборные Англии и Бельгии. Результаты обеих команд на международной арене довольно скромные. Британцы всего единожды становились победителями. И это было более 40 лет назад. Бельгия добиралась только до полуфинала. Редко игры за бронзу заканчиваются феерическими представлениями. Хотя надежда на то, что игра пройдет веселее, чем прошлая встреча этих же команд, все же есть.

Напомним, что Бельгия и Англия уже играли на групповой стадии. Тогда единственный гол на свой счет записал Аднан Янузай. Но матч в целом матч оказался довольно скучным и унылым. В сегодняшней встрече главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес надеется на победу. По крайней мере, именно такой подарок он попросил у своей команды на день рождения, который отметил накануне.

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии по футболу:

Подарок может быть только один – победа. Когда турнир подходит к концу, запоминается последнее. Это был отличный чемпионат мира, все в команде поработали отлично. Но, думаю, болельщики заслуживают того, чтобы проститься с турниром с победным настроением. И мы тоже хотим уехать отсюда в хорошем расположении духа. Обе сборные мотивированы. Бельгия в своей истории ни разу не выигрывала медалей мундиаля. У англичан последний успех был в далеком 1966 году – первое и единственное золото на мундиале. Интересным этот матч будет и с точки зрения персональных противостояний: почти все футболисты, которые выйдут на поле, представляют английскую Премьер-лигу.

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии по футболу:

Я уверен, что у сборной Бельгии замечательные футболисты, матч станет для нас прекрасные испытанием. В целом всем понравилось, как мы играли. Мы забили шесть мячей панамцам, чего раньше никогда на чемпионатах мира не было. Это тепло сохранится, на нем можно что-то строить в будущем.