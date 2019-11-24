Андриан Цибульский: наши спортсмены мотивированы на победы, на Олимпиаде – обязательно

Новости Беларуси. Меньше недели осталось до старта Кубка мира по биатлону. В следующую субботу, 30 ноября, шведский Эстерсунд станет отправной точкой нового соревновательного сезона, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. В 2019-м на старт наша сборная может выставлять четырех мужчин и четырех женщин. На кого будем рассчитывать в этом году и что изменилось в межсезонье? Расскажет корреспондент Ирина Петыш.

Второй сезон без Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино. Женская сборная Беларуси только начинает осваиваться без многолетних лидеров в составе. Пока «первый номер» в команде Ирина Кривко. На Кубке мира сезона 2018/19 у нее 12 финишей в топ-10 и 15-е итоговое место. Также в активе две личные медали чемпионата Европы. В статусе лидера сборной Кривко начнет и новый сезон, однако сбрасывать со счетов других биатлонисток тоже нельзя.

Андриан Цибульский, председатель Белорусской федерации биатлона:

У нас сейчас укомплектована команда довольно молодыми спортсменами по 22-24 года. Все способные выступать еще не одну, а две-три Олимпиады. В принципе, их потенциал никак не меньше, чем у той же Ирины, а у некоторых может быть даже и больше. Надеюсь, время скоро настанет, когда мы будем ждать побед и не будем знать, от кого.

В этом межсезонье осталась без лидера наша мужская сборная. Летом 2019-го о завершении карьеры объявил Владимир Чепелин. Теперь все внимание к молодежи.

Так, например, этим летом Дмитрий Лазовский и натурализованный Никита Лобастов на пару завоевали четыре медали летнего чемпионата мира среди юниоров, причем три награды золотые. Сейчас они тренируются с национальной сборной и попробуют себя на «взрослом» уровне.

Андриан Цибульский:

Наши спортсмены, безусловно, мотивированы на победы. Может, если не в этом, в следующем году, на Олимпиаде – обязательно. Я думаю, что при хорошем стечении обстоятельств уже и в этом году можно рассчитывать на хорошее выступление наших спортсменов.

Не обошлось это межсезонье без уже привычной для нашего биатлона натурализации. Новые имена в команде: россиянка Аделина Сабитова и бывший лыжник Егор Казаринов из Татарстана.

Кстати, на контрольной тренировке в Тюмени Егор стал первым в мужской команде, Аделина – второй в женской. Однако этот старт был без стрельбы.

Андриан Цибульский:

Я думаю, что они к Олимпийским играм намного усилят нашу команду и позволят дождаться нашего резерва.

А вот по-настоящему биатлонной проверкой сил стал Гран-при в Контиолахти. Правда, титулованных соперников там было не так уж и много, но, по крайней мере девушкам было на кого равняться. Так, в спринте Ирина Кривко стала второй, уступив Кайсе Макарайнен, но опередив Екатерину Юрлову-Перхт. У мужчин в этой дисциплине первым стал наш Антон Смольский.

Антон Смольский, спортсмен сборной Беларуси по биатлону:

Я готовился к гонке психологически больше, а не физически. Надо поработать эти две недели, доработать мелкие нюансы. Стрельба тоже – есть некоторая неуверенность. Думаю, за две недели мы сейчас закрепимся воедино и будем уверенно уже выступать.

Насколько плодотворной была подготовка летом и как проявят себя очередные натурализованные спортсмены уже совсем скоро покажет Кубок мира. Первый этап традиционно примет шведский Эстерсунд, а откроют две смешанные эстафеты. Главный старт сезона – чемпионат мира, который с 12 по 23 февраля пройдет в итальянском Антхольце.