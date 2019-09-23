Андрей Вавлев об игре женских «Цмоков»: «Уснуть можно!»

Новости Беларуси. Женские «Цмоки» – обладатели Кубка Беларуси 2019. Столичная команда уже в пятый раз завоевывает трофей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинале подопечные Андрея Вавлева были сильнее «Горизонта» – 62:57, а накануне в титульном противостоянии уверенно обыграли гродненскую «Олимпию». С самого начала «драконши» повели в счете и к большому перерыву вели плюс 13 – 43:30, а к концовке встречи и вовсе нарастили преимущество. Итоговые цифры – 73:51 в пользу минчанок. Несмотря на победу, главный тренер «Цмоков» остался недоволен игрой своих спортсменок.

Андрей Вавлев, главный тренер женской команды «Цмоки-Минск»:

Победы сильно не надоедают, бывает, игра не радует. Вопросов много по защите, пока мы близко не приближаемся к той игре, которую в конце сезона показывали. Куча вопросов: и по коммуникации в защите, и по подбору, и по первой передаче, и по движению мяча в нападении. Уснуть можно, так как мы играем.

Ксения Вабищевич, игрок женской команды «Цмоки-Минск»:

Чемпионат Беларуси, Кубок , понятное дело, что мы должны брать первое место, но у нас есть еще Восточноевропейская лига и еврокубок, там мы должны что-то показывать. Там уровень должен быть намного серьезнее, чем тут. Поэтому надо стараться играть лучше, чем мы показали себя тут.

Екатерина Карпук, игрок БК «Олимпия»:

В принципе, мы понимаем, что немного слабее и только начали тренироваться. Знаем, над чем работать теперь, будем смотреть игры и делать выводы, чтобы в сезоне дать бой. В борьбе за бронзу «Горизонт» не оставил шанса гомельским «Рысям» – 83:41. После финальной игры были отмечены лучшие игроки турнира. Одера Чидом из «Цмоков» стала MVP Кубка, ее партнерша по команде – Рэйчел Териот была отмечена как лучший защитник.