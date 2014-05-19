Беларусь в 1/4 финала ЧМ-2014! Обзор всех событий на Чемпионате мира по хоккею в Минске за 19 мая от СТВ

Решающий поединок. В «Минск-Арене» завершилась игра, от которой во многом зависела судьба белорусской сборной на Чемпионате мира по хоккею. Победа над Латвией гарантировала нам выход в четвертьфинал.

Матч Беларусь-Латвия в «Минск-Арене» посетили 14531 зрителя — новый рекорд посещаемости на ЧМ-2014.

Болельщики:

— Атмосфера только на победу. Ни шагу назад, это наш чемпионат, мы должны его выиграть! Только до конца и только с победой.

— Незабываемая атмосфера, незабываемые эмоции.

— Мероприятие на высшем уровне, здесь трудно что-то плохое сказать.

— Как на большом празднике. Нам очень нравится.

— Все очень классно, мурашки идут по коже, особенно когда мы слышим белорусский гимн после победы.

Уже в стартовом периоде хозяева забросили дважды: отличился Михаил Грабовский и Джефф Платт. Правда, в середине второго отрезка, латвийцы сократили отставание в счете до минимума.

Итог матча — 3:1. Победа сборной Беларуси.

Беларусь в восьмерке сильнейших команд планеты! Браво, ребята, так держать!

В группе «В» свой заключительный матч предварительного этапа провели сборные Казахстана и Финляндии. Только победа в основное время оставляла хоккеистам Суоми реальные шансы на выход в плей-офф. Казалось, у гораздо более мотивированной дружины Эркки Вестерлунда не возникнет проблем с покидающим элитный дивизион соперником, однако жаждавшие хлопнуть напоследок дверью казахи всерьёз потрепали нервы фавориту: после первого периода счёт был ничейным — 2:2. Правда, в дальнейшем более мастеровитые финны всё же вырвали желанную победу — 4:3. Ещё более результативной получилась встреча на «Чижовка-Арене», где выясняли отношения датчане и французы. Борьбы в этом матче не получилось: ставшие главным открытием минского чемпионата «трёхцветные» растерзали «викингов» 6:2. Остается только гадать: и как только они умудрились проиграть итальянцам?