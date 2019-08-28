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Андрей Степанов и Роман Дюков остаются в «Динамо»

28 августа 2019 19:32
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Новости Беларуси. Очередные трансферные новости из стана хоккейного минского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Степанов и Роман Дюков остаются в «Динамо»-1

Белорусский клуб объявил о расставании с Иваном Кульбаковым, Романом Достанко, Александром Матерухиным и Алексеем Терещенко, которые находились в команде на просмотре. А вот форвард Андрей Степанов и защитник Роман Дюков сумели убедить тренерский штаб в своей профпригодности и проведут предстоящий сезон в стане «зубров».

# Хоккей Беларуси # Андрей Степанов # Роман Дюков # Фотофакт

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