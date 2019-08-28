Андрей Степанов и Роман Дюков остаются в «Динамо»

Белорусский клуб объявил о расставании с Иваном Кульбаковым, Романом Достанко, Александром Матерухиным и Алексеем Терещенко, которые находились в команде на просмотре. А вот форвард Андрей Степанов и защитник Роман Дюков сумели убедить тренерский штаб в своей профпригодности и проведут предстоящий сезон в стане «зубров».