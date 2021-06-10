Андрей Стась и Кирилл Готовец привезли Кубок Гагарина в Минск

Андрей Стась, обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда»:

Если говорить об этой площадке, то здесь я совсем немного поиграл со сборной, может быть. Но у меня здесь дети тренируется практически каждый день, поэтому тоже по-своему дорога. Следующая арена будет парк Горького, в которой я провел все свое детство, тренировался. Там будут, наверное, немножко другие эмоции. И третья арена Дворец спорта – тоже такой Дворец, в котором я начинал свой путь в «Динамо-Минск» в КХЛ.

Кубок Гагарина продолжит путешествие по Беларуси. 12 июня защитник «Авангарда» Никита Комаров привезет трофей в свой родной город Новополоцк.