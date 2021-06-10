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Андрей Стась и Кирилл Готовец привезли Кубок Гагарина в Минск

10 июня 2021 16:06
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Новости Беларуси. Кубок Гагарина прибыл в Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Его на правах победителей КХЛ в составе омского «Авангарда» в Минск привезли Андрей Стась и Кирилл Готовец.

Андрей Стась и Кирилл Готовец привезли Кубок Гагарина в Минск-1

10 июня трофей посетил три локации: «Чижовка-Арену», крытый каток в парке Горького и Дворец спорта. Помимо возможности сделать фото с кубком, все желающие также получили автографы хоккеистов.

Андрей Стась и Кирилл Готовец привезли Кубок Гагарина в Минск-4

Андрей Стась, обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда»:
Если говорить об этой площадке, то здесь я совсем немного поиграл со сборной, может быть. Но у меня здесь дети тренируется практически каждый день, поэтому тоже по-своему дорога. Следующая арена будет парк Горького, в которой я провел все свое детство, тренировался. Там будут, наверное, немножко другие эмоции. И третья арена Дворец спорта – тоже такой Дворец, в котором я начинал свой путь в «Динамо-Минск» в КХЛ.

Кубок Гагарина продолжит путешествие по Беларуси. 12 июня защитник «Авангарда» Никита Комаров привезет трофей в свой родной город Новополоцк.

# Хоккей # Андрей Стась # Кирилл Готовец # Никита Комаров # Фотофакт

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