Андрей Сидоренко: Теперь акцент будет на жесткую дисциплину и агрессивный хоккей

По его словам, теперь акцент будет на жесткую дисциплину и агрессивный хоккей. Также наставник ни в коей мере не откажется ни от одного действующего профессионала., включая отказников. Кредо главного коуча: когда мы вместе и невозможное возможно. Причина провала нашей команды на чемпионате мира в Дании, как считает Сидоренко - психология и разрозненность команды. Теперь главное построить новый коллектив, и на следующем мировом форуме сборная Беларуси должна вернуться в элитный дивизион.

Главным тренером молодежной сборной и правой рукой Андрея Сидоренко в подготовки линии атаки стал Дмитрий Кравченко. Сейчас У20 готовится к Кубку Салея, первая игра состоится уже 5 августа, в воскресенье. Молодежка на площадке крытого катка парка Горького померится силами с Юностью. Конечно цель пройти в финал, но все же главный турниром для парней Кравченко – это мировой чемпионат в Дивизионе 1А, который пройдет в ноябре. Для молодежки повышение в классе тоже необходимо.

Помогать Дмитрию Кравченко в воспитании нового поколения будет Дмитрий Дудик. В национальной сборной три вакансии пока на стадии обсуждения. Напомним, команда соберется в ноябре, а уже в апреле стартует мировой форум в первом дивизионе. Он пройдет в Казахстане. Соперниками белорусов будут хозяева турнира, а также венгры, южнокорейцы, литовцы и словенцы.

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