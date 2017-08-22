Надеюсь побеждать: в Минске стартовал третий теннисный турнир серии Futures

Новости Беларуси. В Минске взяла старт основная сетка последнего из трех теннисных турниров серии Futures (призовой фонд 15 тысяч долларов), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе участников 9 белорусов, в том числе игроки национальной сборной Ярослав Шило и Дмитрий Жирмонт. На первом турнире они выступили не слишком удачно. Зато на втором Шило дошел до полуфинала, а Жирмонт сыграл в решающем матче. Оба уступили Марселю Ильхану.

Ярослав Шило, участник соревнований:

Это здорово, что у нас проводятся турниры даже такого ранга, хоть и маленького. Приятно играть при родных трибунах, и еще приятнее, когда люди приходят и болеют за тебя. А что касается ожидания третьего турнира… Что могу сказать: Ильхан, победитель предыдущей недели и первого турнира, устал. Может, стоит надеяться на что-то большее, чем полуфинал либо финал. Надеюсь побеждать.