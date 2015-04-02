Андрей Михалев: Взять меня в сборную – как кота в мешке, поэтому нормально, что не вызвали

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает хоккеист солигорского «Шахтера», чемпион Беларуси Андрей Михалев.

Андрей, вы два года провели вне игры и к «Шахтеру» присоединились уже по ходу плей-офф. Еще совсем недавно мы в студии пытались спрогнозировать, каким будет возвращение. Согласны, что оно триумфальное?

Андрей Михалев:

Да, согласен.

Легко было войти в хоккейный ритм?

Андрей Михалев:

Тяжело было, наверное, физически, а морально полегче. Потому что очень здорово меня приняли в команде, я не ощущал никакого дискомфорта. Ребята в каких-то моментах подбадривали, старались помочь.

Один из ваших бывших тренеров сказал, что повезло, что вы вернулись именно на стадии плей-офф. Игры плей-офф отличаются от игр регулярного чемпионата. Действительно было легче?

Андрей Михалев:

Я тут, наверное, не соглашусь. Конечно, если бы прошел какую-то предсезонку, с ребятами «поварился», то было бы легче. Но, конечно, в середине сезона было бы еще тяжелее.

Для многих стал неожиданностью уверенный ход «Шахтера» по сетке плей-офф. Ваша команда потерпела в этом розыгрыше всего одно поражение – в серии с «Неманом». А в финале «Юность» вообще была разгромлена с «сухим» счетом – 4:0. Есть объяснение этому?

Андрей Михалев:

Наверное, после каждой игры делались какие-то коррективы, вносились. Мы выполнили их. То есть задачи ставились – они выполнялись. Поэтому, наверное, так и получилось.

Пять лет назад «горняки» под руководством Андрея Гусова в финале команде Михаила Захарова проиграли в семи матчах. До этого были знатные битвы вашего «Керамина» с той же «Юностью». Можно сказать, что этот финал против минского клуба для многих игроков «Шахтера» и тренера был особенным?

Андрей Михалев:

Конечно. Хотелось, как говорится, отомстить за те годы.

Кто из игроков команды был для вас самым ценным в этом плей-офф?

Андрей Михалев:

Конечно, Ярослав Чуприс. Я долгое время с ним дружу, поэтому капитан помог очень сильно. Все помогали так, что я ощущал, как будто провел с ними весь сезон. Очень сильно все помогли.

То есть все сложилось как нельзя лучше для того, чтобы в следующем сезоне пойти на взлет.

Андрей Михалев:

Да.

Андрей, не обидно, что в числе вызванных на сбор Дэйвом Льюисом нет вашей фамилии?

Андрей Михалев:

Хорошего понемножку, как говорится.

Все-таки хоккей – это такая штука: сегодня вас нет, а через неделю, через пару матчей уже, может, есть. Есть готовность такая? Или после выигрыша Кубка уже отдыхаем?

Андрей Михалев:

Вы поймите: взять меня – это как кота в мешке. Ребята шли к этому сезон, готовились, они привлеклись в сборную. Поэтому я думаю, что нормально, что меня не вызвали.

В одном из сюжетов нашей программы вы говорили, что выступление за сборную вызывает совершенно особые эмоции. Чувствуете, что не сказали последнего слова в национальной команде?

Андрей Михалев:

Конечно. Все еще впереди.

В составе сборной сейчас три ваших одноклубника: форвард Игорь Карабанов, защитники Андрей Карев и Иван Усенко. Как считаете, могут они удивить Льюиса? Можно кого-то персонально отметить из ребят?

Андрей Михалев:

Каждый по-своему индивидуален. Карабанов очень хорошо играет впереди, он центральный, хорошо играет в обороне. Андрей Карев очень сильно играет в защите, потому что жесткий. Такие хоккеисты очень понадобятся на чемпионате мира. Усенко очень здорово играет в большинстве. У него хороший бросок. Я думаю, что его будут привлекать на большинство.

Закрепятся в сборной?

Андрей Михалев:

Я надеюсь.

Похоже, наши юниоры настроены серьезно. Как считаете, по силам сборной до 18 лет повторить успех старших товарищей, которые этой зимой завоевали путевку в элиту молодежного хоккея?

Андрей Михалев:

Конечно. Главное, надо верить. Они должны сыграть как команда, играть друг на друга и друг для друга.

У вас ведь сын занимается хоккеем. Наверное, вы как никто можете оценить работу наших детско-юношеских спортивных школ. За последнее время есть какая-то положительная динамика? Что-то меняется?

Андрей Михалев:

Я слышал, что в Раубичах организуются спец-классы, когда дети ходят все вместе на тренировки, в школы. Конечно, есть.

А, вообще, по сравнению с тем, когда вы начинали заниматься в детстве. Это было, наверное, в эпоху, когда один каток в парке Горького. И по сравнению с тем, что сейчас.

Андрей Михалев:

Сейчас, конечно, больше катков, больше времени ребята проводят на льду.

Это выльется все-таки в гарантированное увеличение количества высококлассных игроков? Если посмотреть на ваше поколение, на то, которое было до вас, условий, можно сказать, никаких, но бойцы выходили, и постоянно выходили. Сейчас количество вырастет в качество?

Андрей Михалев:

Надо надеяться на. Я думаю, что да. Я думаю, как я смотрю на детский хоккей, что через лет 7-8 будут полноценные хорошие сборные.