Юниорская сборная Беларуси по хоккею готовится к чемпионату мира-2015 в Лейпциге

Завершение сезона в Экстралиге – отличная возможность переключить внимание с клубов на сборные, в том числе и на юниорскую.

Главный турнир года для белорусских юниоров пройдет совсем скоро. Менее чем через полмесяца наши парни отправятся в Дебрецен на чемпионат мира. Увидеть подрастающую смену в условиях, приближенных к боевым, можно было уже в двух играх: против «Динамо-молодечно» и МХЛовской «Юности».

Владимир Заболоцкий, старший тренер юниорской сборной Беларуси по хоккею:

Это были два разных матча. Если взять и сравнивать с «Молодечно», которое пятое в Экстралиге, то поначалу у ребят мандраж был какой-то. Но третий период с этой командой можно внести в зачет. А с командой МХЛ-А «Юностью»? Там много ребят-воспитанников этого клуба.

Обе команды превосходили юниорскую сборную по возрасту. Впрочем, это пошло только на пользу: чем старше противник, тем он агрессивнее и сильнее.

На этом подготовительный этап в нашей стране закончился, следующий спарринг-партнер ждет команду за рубежом, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Владимир Заболоцкий, старший тренер юниорской сборной Беларуси по хоккею:

На днях выезжаем в Чехию, где у нас тоже спарринги с чешскими командами, 20-летками. Оттуда мы уже сразу едем в Дебрецен на чемпионат.

В команде есть лидеры, более опытные игроки, способные вдохновить ребят помладше и повести их за собой. В общем, наша сборная готова к предстоящему вызову.

Андрей Белевич, игрок юниорской сборной Беларуси по хоккею:

Мандража такого нет, потому что многие парни ездили на чемпионаты мира, некоторые даже на молодежные. Они подсказывают, подбадривают в каких-то моментах.

Евгений Астанков, игрок юниорской сборной Беларуси по хоккею:

Уже месяц прошел, мы вместе работаем, плюс до этого были турниры. Уже более-менее сыгрались. Так что команда знает тактику, знает все раскаты, как играть.

В соперниках белорусских хоккеистов будут их сверстники из Дании, Норвегии, Казахстана, Франции и Венгрии.

Серьезная компания, но наши парни настроены самым серьезным образом и всерьез намерены добиться повышения в классе. Хоккеисты уверены: домой команда вернется не с пустыми руками.

Евгений Астанков, игрок юниорской сборной Беларуси по хоккею:

Выложиться на 100%, играть за сборную Беларуси, за свой герб, за свою страну. Только первое место и ничего больше.