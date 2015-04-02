Сборная Беларуси по хоккею под руководством Дэйва Льюиса готовится к чемпионату мира-2015

Сборная Беларуси по хоккею готовится к главному старту сезона. В мае команда под руководством Дэйва Льюиса сразится с соперниками на чемпионате мира в Чехии. Однако до старта мирового первенства еще ровно месяц и подготовка нашей национальной команды набирает обороты.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Я очень удовлетворен ходом тренировок. За эту неделю мы проделали хорошую работу. Могу сказать, что каждый игрок отдает на тренировках все силы, выжимает из себя максимум, что меня очень радует. Все хорошо: начиная от работы на льду и заканчивая общей атмосферой. Вот сегодня надо мной даже подшутили. Владимир Буре перед тренировкой сказал, что только что поговорил по телефону с Игорем Рачковским и тот предупредил, что из-за каких-то проблем льда сегодня не будет. Этим он поверг меня в шок, который, видимо, всех повеселил. Но ничего, следующий ход за мной. Буре еще ждет расплата.

График у команды Дэйва Льюиса непростой: в апреле насыщенные тренировки будут сменяться наверняка нелегкими поединками с дружинами Латвии, Дании, Словакии и Норвегии.

И ближайший матч состоится уже 2 апреля в Молодечно. В соперниках – латвийцы. Наставник нашей команды признался, что практически ничего не знает об этой сборной.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Каждый день мы работаем над большинством. Я все время говорю, что для меня в большинстве важны две вещи: чтобы кто-то всегда закрывал обзор вратарю соперника и чтобы мы бросали как можно больше. Все просто. Гол не должен быть красивым, он просто должен быть голом.

Один из главных компонентов игры, на котором Дэйв Льюис акцентирует внимание игроков, – это большинство. Наставник планирует улучшить статистику нашей команды в этом компоненте.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Я не сомневаюсь, что у них хорошая команда. А то, что у них в составе много молодежи, это только плюс. Ведь молодые, которые дается шанс заявить о себе в сборной, выкладываются на все 100%, а значит игры с ними не будут легкой прогулкой для нас.

Это будет нескоро, а пока у канадского специалиста есть время определиться с составом. Помочь в этом призваны спарринги: 2 апреля – в Молодечно и 4 – в Лиде, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.