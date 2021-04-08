Андрей Антонов: «Гомель» хотел сравнять счёт в основное время. Когда им это удалось, они будто эмоционально выплеснулись

Новости Беларуси. «Юность» – десятикратный чемпион Беларуси по хоккею. Заветный трофей подопечные Евгения Есаулова подняли над головой в Гомеле, где в четвертом матче серии переиграли местную команду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И если три первые победы в серии дались «Юности» без особых проблем, то в заключительном матче пришлось пободаться и действительно бороться за медали. Первый период закончился в пользу «Юности» (2:1), второй получился безголевым. В третьей же 20-минутке «рыси» переиграли гостей: две шайбы против одной.

Игра впервые в этой финальной серии перешла в овертайм. Причем одного командам не хватило, и лишь во втором дополнительном отрезке определился исход встречи. Золотая шайба на счету Сергея Дрозда. 4:3 – «Юность» побеждает в матче и чемпионате страны.