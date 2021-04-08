Андрей Антонов: «Гомель» хотел сравнять счёт в основное время. Когда им это удалось, они будто эмоционально выплеснулись

Новости Беларуси. «Юность» – десятикратный чемпион Беларуси по хоккею. Заветный трофей подопечные Евгения Есаулова подняли над головой в Гомеле, где в четвертом матче серии переиграли местную команду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Юность» – десятикратный чемпион Беларуси по хоккею. Заветный трофей подопечные Евгения Есаулова подняли над головой в Гомеле, где в четвертом матче серии переиграли местную команду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
И если три первые победы в серии дались «Юности» без особых проблем, то в заключительном матче пришлось пободаться и действительно бороться за медали. Первый период закончился в пользу «Юности» (2:1), второй получился безголевым. В третьей же 20-минутке «рыси» переиграли гостей: две шайбы против одной.
Игра впервые в этой финальной серии перешла в овертайм. Причем одного командам не хватило, и лишь во втором дополнительном отрезке определился исход встречи. Золотая шайба на счету Сергея Дрозда. 4:3 – «Юность» побеждает в матче и чемпионате страны.
Андрей Антонов, игрок ХК «Юность-Минск»:
Мы так основательно перед овертаймом поговорили. «Гомель» очень хотел сравнять счет в основное время, и, когда им это удалось, такое ощущение, как будто они эмоционально выплеснулись. А мы, наоборот, на овертайм вышли и взяли инициативу под свой контроль. В целом и у соперника, конечно, были моменты, но у нас, думаю, их было больше. Поэтому очень рад, что мы все-таки довели дело до победы. На самом деле неважно, где выигрывать, главное – выигрывать.
«Юность» стала первым клубом в истории белорусского чемпионата, которому удалось завоевать золото 10 раз.