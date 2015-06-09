Анатолий Ткаченко: Последнее время пятиборье в Беларуси переживает бурный толчок

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» отвечают главный тренер национальной команды по современному пятиборью Анатолий Ткаченко и спортсменка Ирина Просенцова.

К бою готовы?

Ирина Просенцова:

Да.

Анатолий Ткаченко:

Последний штрих. Три дня осталось.

Минск на этой неделе принимает важный старт – финал Кубка мира по пятиборью. Еще полтора года назад о пятиборцах ничего не было слышно, а теперь мы регулярно в призерах каких-либо соревнований. С чем это связано?

Анатолий Ткаченко:

В первую очередь – смена поколений. После Олимпиады в Лондоне много заслуженных спортсменов ушло из спорта, молодые еще не успели приобрести нужного опыта. Только в этом году начинают появляться результаты молодых спортсменов.

То есть доросло поколение.

Анатолий Ткаченко:

Да.

Доросло, поросло. И вот это поколение подросшее у нас тоже сидит в гостях. Ирина, что заставило вас, симпатичную юную барышню, выбрать пятиборье?

Ирина Просенцова:

Изначально я занималась плаванием долгое время, но мне плавание показалось скучным, надоедливым. Я не знала пятиборье, что есть такой вид спорта. Мне предложили попробовать. Я попробовала, мне он очень понравился, показался разнообразным, нескучным. Я им увлеклась, начала заниматься и поняла, что могу именно в этом спорте добиться больших успехов.

Какое составляющее в пятиборье наиболее интересно для вас?

Ирина Просенцова:

Для меня, наверное, фехтование и общение с лошадью. В остальных нужно больше физически напрягаться, и для меня это не настолько интересно. В фехтовании нужно просчитывать, думать. Больше этот вид мне импонирует.

А лошадь у вас своя какая-то?

Ирина Просенцова:

Лошади у нас по методу жеребьевки. То есть когда я уезжаю на соревнования, не имею представления, что за лошадь меня ждет. Дается 20 минут на то, чтобы понять, какова она, что она из себя представляет как-то попробовать ее укротить, чтобы она начала меня слушать, чтобы она почувствовала, что я хозяин над ней.

А, может, дать ей сахарку или морковку?

Ирина Просенцова:

Такое тоже есть, но дается в основном уже после того, как проехал. Ты благодаришь лошадь за то, что она тебе помогла проехать маршрут.

Пятиборец должен быть не только хорошим спортсменом, но еще и психологом. Да, и с лошадью уметь общаться, что важно.

Анатолий Дмитриевич, а что должен уметь в пятиборье делать тренер?

Анатолий Ткаченко:

Вообще, конечно, этот процесс очень увлекательный, творческий. И в таком виде, как современное пятиборье, непочатый край работы, необходим очень большой опыт, знания, потому что настолько разнообразный вид спорта, соединены настолько несоединяемые виды (фехтование, верховая езда, плавание, стрельба, бег). То есть этот вид увлекает любого человека, который хоть раз окунется в это. Вот так и у меня произошло еще в седьмом классе. Я уже решил, что буду тренером. С тех пор учусь, учусь и учусь. Здесь главное быть любопытным и в нужный момент найти нужные слова спортсмену для того, чтобы, когда ему тяжело, убедить, что нужно работать. На соревнованиях что-то не получается – придать уверенность. Здесь все: и психология, бывает жесткий диктат, бывает все по разному с разными людьми.

Ирина сказала, что она не знала, что такое пятиборье. Эту фразу, должен вам сказать, я слышал не только из уст Ирины. Многие спортсмены так говорят. И Павел Тихонов, который к нам приходил, тоже не особенно понимал, что такое пятиборье. Чем-то занимался, а потом увлекли. Есть такая проблема? Популяризацией вы занимаетесь в Федерации? Сейчас очень много стали говорить о пятиборье. Мне кажется, в этом плане Федерация пятиборья одна из лучших у нас в стране.

Анатолий Ткаченко:

Да, последнее время, конечно, бурный толчок переживает пятиборье в Беларуси, с приходом нового председателя Федерации нашей Николая Михайловича Иванченко. И сейчас придается очень большое внимание популяризации, Федерация проводит большую работу. В прошлом, конечно, тоже в Беларуси знали пятиборье. 20 с лишним лет проводился турнир на призы тогда Гостелерадио БССР. Потом этот турнир перестали проводить. Но тогда освещалось телевидением, в Ратомке были большие праздники, ярмарки и прочее. В Беларуси знали пятиборье, и были традиции. Но потом подрастеряны были, но сейчас новый толчок.

Сейчас очень много проходит в Беларуси соревнований международного уровня. И недавно завершился Открытый чемпионат Беларуси по современному пятиборью. Ирина, вы участвовали?

Ирина Просенцова:

Нет, не участвовала. Я пропускала этот старт, поскольку только что, буквально недели за три, приехала с Европы. И посчитали с тренером, что нужно готовиться к финалу Кубка мира. А этот старт мы решили пропустить.

В целом как вы оцените его результат и организацию?

Анатолий Ткаченко:

Впервые, наверное, с тех времен, когда проводило Гостелерадио БССР, собрали такое количество стран: 11 женских и 9 мужских. Это связано, конечно, с проведением финала Кубка мира в нашей стране через некоторое время. Плюс то, что Федерация сейчас набирает некоторые обороты и уже стягивает к себе и международные сборы, и проведение таких крупных форумов. К нам люди поехали. Турнир получился очень представительным, получил статус в очках довольно хороший. Здесь уже засчитаны очки в олимпийский рейтинг. То есть по всем позициям это нам было и популярность, и мы приобрели какой-то опыт. Те, кто никогда не выезжал, поучаствовали в таком международном соревновании.

Видели обидный момент. Так в чем там была проблема: в мишени, в сбое оружия?

Анатолий Ткаченко:

Лазерный контейнер, прикрепленный к пистолету, имеет ряд технических параметров: мощность луча, площадь и так далее. У него недостаточно мощный луч был, и не пробивал, не реагировала мишень. Это бывает. Где-то настройки сбились или еще что-то. Это тонкая техника.

Хорошо. А как быть с небесной канцелярией? У нас скоро грядет финал Кубка мира. Если, не дай бог, конечно, разразится гроза, ударит молния, пойдет ливень, как быть с этой системой?

Анатолий Ткаченко:

В современном пятиборье соревнования останавливают за редким исключением. Но если уже такой шквал, ураган и так далее. А так дождь – не помеха. Предусмотрели там защиту для мишеней, для пистолетов есть стенд, покрытый над стрелками. А бегу погода не вредит.

Ирина, вам в какую погоду приходилось соревноваться? Больше нравиться в жару или в дождь?

Ирина Просенцова:

У меня такая закономерность, что все мои лучшие выступления приходятся не на жаркую погоду, а именно на пасмурную, прохладную погоду. Когда нежарко, в среднюю погоду я лучше всего выступаю.

Вы ведь чемпионка Европы среди юниоров.

Ирина Просенцова:

Да.

Как проходит процесс перехода во взрослый спорт?

Ирина Просенцова:

Я уже в прошлом году начала пробовать себя в юниорском спорте, переходила. Но там не совсем все получилось, не совсем все было удачно, еще не особо умела ездить на лошади, был не очень хороший контакт с лошадью. В этом году все сложилось, я тренировалась очень много, старалась повысить навык именно в конном спорте. Это дало большой плюс. И перехода я особого не чувствовала, поскольку те соперники, которые были там, я с ними выступаю довольно долго. Я как и не переходила туда – они вместе со мной идут.

Ира, вы такая хрупкая, миниатюрная. Эти данные вам помогают в спорте или мешают?

Ирина Просенцова:

Я думаю, что помогают, потому что все-таки в фехтовании я маленькая, в меня очень трудно попасть. Я меньше, я быстрее, то есть у меня ловкость чуть побыстрее и реакция. Я думаю, что мне эти качества никак не вредят, это точно.

Опять-таки, для лошади чем меньше рост жокея, тем лучше.

Ирина Просенцова:

Да, она меня не чувствует. Я не мешаю. Так мы и едем.

Мне любопытно, как проходят тренировки в пятиборье. У вас какой-то день посвящен какому-то виду или все это идет за раз?

Ирина Просенцова:

Нет, у нас все это идет вместе. Бывает, что за день мы все пять видов можем делать. Сначала мы, допустим, фехтуем, потом – плаваем, вечером у нас бег со стрельбой. А бывает, что мы ездим на коне, потом бежим обратно, плаваем. То есть бывает, что за день все пять видов сделаем. Такого, что отдельно день посвятить какому-то виду, не бывало.

Тяжело и тренеру ведь тоже. Тут узкая специализация. Тренер, получается, должен в пятиборье быть и жнец, и швец, и на дуде игрец.

Анатолий Ткаченко:

Конечно. Тренер по пятиборью универсальный. Он в первую очередь должен иметь свой опыт. Занимался раньше. И только так можно тренировать. Хотя есть случаи, когда чисто теоретически приходили люди. В современном пятиборье это очень сложно. Поэтому для тренера самая главная задача – найти баланс этих пяти видов: сколько тренировать и по времени, и по нагрузкам, какой вид больше. Опять же, это индивидуально для каждого спортсмена.

А есть ли приток свежей крови, молодой? Есть ли конкуренция за место в основном составе? Вообще, насколько ощущается это увеличение популярности пятиборья?

Анатолий Ткаченко:

Я думаю, результат как раз и налицо. Ирина Просенцова, Илья Полозков, Касьяник начинает подавать надежды, Тихонов немножко постарше. Есть еще совсем молодые ребята, в четырехборье, троеборье выступают. Звездочки есть такие, но важно потом их довести до верхов. Вот это очень длинный процесс, очень сложный.

Как говорится, хочешь рассмешить бога – расскажи ему о своих планах. И, тем не менее, о планах мы не можем не поговорить. Год предолимпийский, поэтому, Ирина, какие цели вы для себя поставили на ближайший год? И, Анатолий Дмитриевич, какие у нас вообще перспективы в отборе на Олимпийские игры?

Ирина Просенцова:

На ближайший год я поставила планы перейти уже вплотную в свой спорт, юниорский, и уже каких-то достигать результатов во взрослом спорте, поскольку мне уже доводилось побывать в числе сильнейших пятиборок мира. Я хочу пробовать там свои силы, верю, что у меня все получится, что смогу попробовать побороться за лицензию, возможно, на взрослую Олимпиаду. Буду к этому стремиться, буду очень много работать. Следующий год покажет много.

Анатолий Ткаченко:

Для меня, конечно, главное – это Олимпийские игры. В этом году уже начинается розыгрыш олимпийских лицензий. В этом году задача – завоевать максимальное количество их. Максимум это две мужских и две женских лицензий. Максимум – мы план такой не ставили. Хотя бы половину в этом году, и следующую половину – в следующем. Чтобы максимальным количеством спортсменов представить на Олимпийских играх. И дальше, целый год – это подготовка, это спланированная годами модель для того, чтобы выйти на пик формы именно к Олимпийским играм. И показать результат.