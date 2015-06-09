Открытый чемпионат Беларуси по современному пятиборью: правила, драмы и шансы на Олимпиаду

Своя рубашка ближе к телу – гласит народная мудрость. Атлеты в свою очередь добавляют: в спорте высших достижений мелочей не бывает. Поэтому каждый подбирает инвентарь под себя.

Шпага у пятиборцев – продолжение руки. Она должна идеально сидеть и не менее идеально колоть. Поэтому ручки бывают двух типов: кому как удобнее. Но если с хваткой поблажки бывают, то все остальное строго регламентировано.

Александр Плотников, главный судья Открытого чемпионата Беларуси по современному пятиборью по фехтованию:

Вот вес в 750 г. При нажатии шпага должна выталкивать, грубо говоря, шпага должна держать весь.

Бой на шпагах скоротечен: длится до одного укола. Правда, состязаться приходится со всеми участниками. Тут все просто: чем больше раз победил, тем выше в промежуточном протоколе.

В плавании костюм должен быть без повреждений, а также пройти лицензирование на соответствие международным стандартам.

В конкуре не все зависит от тебя. Первый раз участники проходят маршрут ногами, попутно пытаясь заколдовать барьеры. Потом – знакомство с лошадью и разминка. На все про все – 20 минут. За это время нужно попытаться подружиться со скакуном. Получается далеко не всегда.

Черный чемоданчик с красной кнопкой. Ничего не напоминает? Оружие пятиборца, хоть и не обладает колоссальной мощностью, но хранится и охраняется не менее тщательно. Естественно, перед турниром оно проходит проверку.

Но, несмотря на все тесты и проверки, от случайности не застрахован никто. Белорус Илья Полозков в открытом чемпионате Беларуси имел солидный задел перед последним видом. Первая стрельба и первый круг он прошел легко. А дальше – отказ техники и драма пятиборца.

Из лидера моментально становишься аутсайдером. Впрочем, выстрелил другой наш спортсмен. Кирилл Касьяник, который, казалось, потерял все шансы, в итоге стал чемпионом.

Кирилл Касьяник, победитель Открытого чемпионата Беларуси по современному пятиборью:

Отстрелял очень хорошо, потому что на коне «сделал палки», плохо проехал. И уже был расслаблен, думал, что призы мне не светят. Поэтому успокоился, отстрелялся хорошо, пробежал. И вот результат.

Таким образом, чемпионат стал хорошей репетицией стартующего совсем скоро финала Кубка мира. И, что самое главное, белорусы вполне могут побороться за лицензии в Рио, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.