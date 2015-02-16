Анастасия Зезюлькина, международный гроссмейстер, трехкратная чемпионка Беларуси по шахматам серди женщин на СТВ

89 лет назад 16 февраля 1906 года появилась на свет первая в истории чемпионка мира по шахматам – Вера Менчик. Первая женщина-чемпионка.

Знаешь ли ты о Вере Менчик. Кто для тебя является идеалом в шахматном мире? Может быть, есть выдающиеся люди, на которых ты ровняешься и к результатам которых стремишься?

Анастасия Зезюлькина, международный гроссмейстер, трехкратная чемпионка Беларуси по шахматам среди женщин:

Веру Менчик невозможно не знать. Она родилась в Москве, в семье чеха и англичанки. С раннего детства начала играть в шахматы. Затем переехала в Англию, и продолжила выступать. Самое примечательное, что она боролась не только с женщинами, но и с мужчинами. Причем очень успешно. Даже был создан клуб Веры Менчик. Это был клуб тех людей, которых она одолела.

Ты отслеживаешь то, как шахматная ситуация развивается на сегодняшний день?

Анастасия Зезюлькина, международный гроссмейстер, трехкратная чемпионка Беларуси по шахматам среди женщин:

Очень много талантливой молодёжи. Причем компьютеры с одной стороны вредят развитию, а с другой – помогают. Раньше нужно было взять информацию с каждого выпуска новой газеты, чтобы посмотреть партию ведущих игроков мира. Сейчас есть базы, и партии, сыгранная буквально сейчас, можно посмотреть даже в живой видеотрансляции.

Сеанс одновременной игры. Насколько он сложен?

Анастасия Зезюлькина, международный гроссмейстер, трехкратная чемпионка Беларуси по шахматам среди женщин:

Очень интересное мероприятие. В первую очередь, для популяризации шахмат, потому что огромное число играющих и болельщиков. Это интересно, захватывающе. И, конечно, когда играешь против одного шахматиста, конечно, нужно думать, что хоть один его обыграет. А на самом деле все не так просто, потому что нужно концентрироваться не только на одной партии, а сразу на нескольких. И даже делая ход на одной, в голове продумывать ход на второй.

Ребенок, который занимается с малых лет шахматами, также будет развит помимо шахмат и прекрасно справляться со школьной программой, либо это индивидуальный момент?

Анастасия Зезюлькина, международный гроссмейстер, трехкратная чемпионка Беларуси по шахматам среди женщин:

Любому человеку нужно развиваться всесторонне. Он будет развиваться, возможно, в математике, возможно, в других науках.

Полгода назад ты говорила о том, что хотела бы выиграть мужское гроссмейстерское звание. Это тебе удалось?

Анастасия Зезюлькина, международный гроссмейстер, трехкратная чемпионка Беларуси по шахматам среди женщин:

Мужской международный мастер мне покорился, а мужской международный гроссмейстер еще впереди.