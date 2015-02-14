Представители США и Италии делятся впечатлениями от первых минут в Беларуси, а также ожиданиями насчет Чемпионата мира по биатлону

Новости Беларуси. Через пару дней в Беларуси стартует чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров. Такие крупные состязания в этом виде спорта в нашей стране пройдут впервые. Белорусская столица уже принимает их участников. Так, в минский аэропорт 14 февраля прилетели команды США, Италии, Канады и Австралии.

Для большинства спортсменов состязания в Беларуси – первые подобного уровня в их карьере. Впечатлениями от первых минут в нашей стране, а также ожиданиями насчет предстоящих баталий биатлонисты поделились с нашей съемочной группой.

Джин Паквет, тренер юниорской команды по биатлону (США):

Последний раз я был здесь 15 лет назад. Интересно посмотреть, что изменилось. Я слышал что у вас новый стадион, с новыми трассами. Это прекрасно. Я знаю, конечно, Дарью Домрачеву. Большой чемпион. А еще Олега Рыженкова. Да и вообще, мы надеемся завести здесь друзей-биатлонистов.

Луко Гельдионе, участник юниорской команды по биатлону (Италия):

Я знаю Дарью Домрачеву и то, что здесь все едят картошку. Для меня это второй чемпионат мира. Поэтому я рассчитываю показать хороший результат, а не просто выступить. Хотя будет тяжело. Америка, Норвегия, Германия и Беларусь. Эти команды – наши конкуренты.

Шон Дороти, участник юниорской команды по биатлону (США):

Моя главная цель – выступить настолько хорошо, насколько я могу. Посмотрим, как все будет. Я в хорошей форме в этом сезоне. У меня было несколько хороших стартов. Так что я здесь в Беларуси воспользуюсь моментом.

Напомним, чемпионат стартует 17 февраля. И примет лучших биатлонистов мира в возрасте до 21 года. Главной площадкой соревнований станет центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». Там находится один из самых современных, по международным меркам, биатлонных комплексов. Спортсмены поборются за победу в четырёх видах программы. Индивидуальные и гонки преследования, спринт и эстафеты. Обладатели всех комплектов медалей определятся 24 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.