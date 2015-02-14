Новости Беларуси. Со счетом 14:8 хоккейная команда Президента обыграла соперников из Могилевской области на Республиканском турнире среди любителей. Встреча проходила 14 февраля на ледовой арене города Горки. Игра отличилась динамичностью и азартом.

Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба — одни из самых значимых среди любителей спорта в Беларуси. Высокий статус и уровень турнира объясняется не только личным участием в нем главы государства — охват всех регионов страны, представительные составы команд и достаточно высокий для любителей уровень мастерства привлекают все больше и больше болельщиков на трибуны, а это значит, что популярность хоккея и здорового образа жизни в стране растет.

Юрий Файков, нападающий хоккейной команды Президента:

Прекрасная арена. Замечательная игра сегодня. Наконец, у нас и в маленьких городах стали строить такие прекрасные арены, где могут дети и взрослые заниматься. Это замечательно.

Вячеслав Седов, капитан команды Могилевской области:

Команда у нас любительская, ветеранская. Играем с удовольствием уже 14 лет. Всегда приятно играть против команды Президента, потому что там определенные имена, которые уже в истории хоккея.

Республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба продолжатся до 19 апреля.

В этот день станет известна команда-победительница. История соревнований берет свое начало в 2007 году. За это время их победителями становились три дружины: команда Президента Беларуси, сборная Гомельской и Минской областей. Организаторами соревнований выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Белорусская федерация хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.