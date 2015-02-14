14 февраля в спорткомплексе «Стайки» прошли спортивные состязания

Новости Беларуси. 14 февраля в спорткомплексе «Стайки» прошла Республиканская зимняя спартакиада работников физической культуры, спорта и туризма.

Участники, которых было более трёхсот человек, выявляли лучшего в стрельбе из лука, настольном теннисе, а также в таких экзотических видах как толкание бревна на дальность, или в биатлоне, в котором вместо стрельбы по мишеням, надо было попасть теннисным мячом в обычное ведро.

Семьям участников скучать или мерзнуть не приходилось. Для них были организованы различные эстафеты и конкурсы, например, придумать креативную эмблему или слепить необычную снежную скульптуру.

Несмотря на полушуточный оттенок некоторых видов, призы были ощутимые: медали и кубки, а вот каждый игрок из команды победителей турнира по мини-футболу получил по 800 тысяч рублей.

Соревнования прошли по личной инициативе министра спорта и туризма Александра Шамко, и, как признался сам министр, этот турнир в первую очередь организован для поддержания корпоративного духа, а также для популяризации здорового образа жизни среди работников и их семей, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Здесь же, в Стайках, параллельно проходили и ещё одни любопытные состязания.

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