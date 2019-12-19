«Превращают твоё тело в своего рода гибрид». В чём польза триатлона и кому можно им заниматься

Крокодил быстрее человека в воде и на суше. Значит, соревнуясь с крокодилом в триатлоне, главное – выиграть велоэтап. Такая шутка есть у любителей триатлона. На самом деле, триатлон – вполне серьезный, олимпийский вид спорта и набирает огромную популярность в нашей стране. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – тренер национальной сборной ОО «Белорусская федерация триатлона» – Анатолий Новиков, член ОО «Белорусская федерация триатлона» – Вадим Абанин и мастер спорта по триатлону, чемпион Беларуси на средней дистанции (1,9 км плавание, 90 км велосипед, 21,1 бег) – Татьяна Лукша.

В чем секрет выносливости триатлонистов? Анатолий Новиков, тренер национальной сборной ОО «Белорусская федерация триатлона»:

Нет таких четких исследований с представителями других видов спорта, я не встречал таких срезов. В свое время я интересовался, в каждом виде спорта есть свои определенные базовые качества, которые очень сильно развиваются. Например, у пловцов – это, как правило, самый большой объем легких, у велосипедистов – это очень большое сердце, их обходят только лыжники, бегуны – функциональное состояние кардиореспираторной системы очень сильно работает. Эти три вида объединяют все эти качества и превращают твое тело в своего рода гибрид. Триатлонист прокачивает все эти зоны, у него хорошо все эти системы функционируют, и вдобавок смена этих видов деятельности позволяет сделать очень большой объем работы, который невозможно выполнить в одном виде спорта. Психически он постоянно переключается, разные виды и вроде как это интересно, постоянно что-то ищешь новое. Триатлонисты сами по себе такие новаторы. Если вы сравниваете, то по сравнению с другими видами спорта, они используют современные новинки, часы, программы. Как тренер, так и спортсмены в этом отношении такие продвинутые. Здесь не только заточена такая голая выносливость. Триатлоном занимаются люди высокого интеллекта, таких профессий, как бизнесмены, юристы, IT-шники.

Должен ли человек обладать каким-то начальным уровнем физической подготовки для занятия триатлоном? Анатолий Новиков:

Можно любого человека научить, это вопрос времени. Любой здоровый человек, неважно занимается или не занимается, он может стать айронменом, это просто займет какое-то время. Кому-то хватит несколько лет, а кому-то 10 лет. Во время подготовки у него перестроится психология, он станет другим, он станет сильнее как физически, так и психически.

Вадим, как Вы начали заниматься триатлоном? Вадим Абанин, член ОО «Белорусская федерация триатлона»:

В 44 года я начал бегать, причем я сразу начал бегать марафоны, постоянно тренировался. Марафоны на самом деле – это уже не ЗОЖ и как триатлон – это уже совершенно не ЗОЖ, это уже спорт. Люди, которые преодолевают такие дистанции, чтобы быть красивыми и стройными, не стоит это просто так взять и делать. Надо заниматься спортом не для того, чтобы стать, а быть красивым, потому что ты занимаешься спортом. Когда мы в жизни будем все так делать, у нас все будет получаться.