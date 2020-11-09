Белорусские самбисты выиграли 13 наград на чемпионате мира в Сербии

Новости Беларуси. 13 медалей – именно такой результат показали наши самбисты на чемпионате мира, проходившем в сербском Нови-Саде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 13 медалей – именно такой результат показали наши самбисты на чемпионате мира, проходившем в сербском Нови-Саде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Обладателями золота среди наших атлетов стали трое: Анжела Жилинская, Александр Кокша и Андрей Казусенок. Для последнего, к слову, это уже четвертое золото на подобных турнирах.
В командном зачете белорусы заняли второе место. Первые – самбисты из России, на их счету 25 наград. Всего обладателями медалей стали спортсмены из 19 стран.