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Белорусские самбисты выиграли 13 наград на чемпионате мира в Сербии

09 ноября 2020 12:12
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Новости Беларуси. 13 медалей – именно такой результат показали наши самбисты на чемпионате мира, проходившем в сербском Нови-Саде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские самбисты выиграли 13 наград на чемпионате мира в Сербии-1

Обладателями золота среди наших атлетов стали трое: Анжела Жилинская, Александр Кокша и Андрей Казусенок. Для последнего, к слову, это уже четвертое золото на подобных турнирах.

Белорусские самбисты выиграли 13 наград на чемпионате мира в Сербии-4

Белорусские самбисты выиграли 13 наград на чемпионате мира в Сербии-6

В командном зачете белорусы заняли второе место. Первые – самбисты из России, на их счету 25 наград. Всего обладателями медалей стали спортсмены из 19 стран.

# Борьба # Анжела Жилинская # Александр Кокша # Андрей Казусенок # Фотофакт

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