До завершения чемпионата Беларуси по футболу осталось всего два тура

Новости Беларуси. Чемпионат страны по футболу подходит к своему логическому завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До конца осталось всего два тура, а потому борьба за заветные очки не на шутку накаляется. И пока все взгляды были сосредоточены на битве грандов, клубы со строчек пониже решали свои задачи.

Так, в Бобруйске местная «Белшина» принимала «Энергетик-БГУ» Владимира Белявского. «Резиновым» светит возвращение в Первую лигу, чего они отчаянно не хотят, но, увы, сейчас все зависит не только от них, но и от успехов Слуцка. В любом случае бобруйчанам необходима была победа. Вот только добыть ее так и не удалось – «Энергетик» устроил хозяевам поля настоящий разгром, забив пять мячей, на которые красно-черные скромно ответили всего одним. Итоговый счет – 5:1 в пользу гостей.