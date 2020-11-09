До завершения чемпионата Беларуси по футболу осталось всего два тура
Новости Беларуси. Чемпионат страны по футболу подходит к своему логическому завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До конца осталось всего два тура, а потому борьба за заветные очки не на шутку накаляется. И пока все взгляды были сосредоточены на битве грандов, клубы со строчек пониже решали свои задачи.
Так, в Бобруйске местная «Белшина» принимала «Энергетик-БГУ» Владимира Белявского. «Резиновым» светит возвращение в Первую лигу, чего они отчаянно не хотят, но, увы, сейчас все зависит не только от них, но и от успехов Слуцка. В любом случае бобруйчанам необходима была победа. Вот только добыть ее так и не удалось – «Энергетик» устроил хозяевам поля настоящий разгром, забив пять мячей, на которые красно-черные скромно ответили всего одним. Итоговый счет – 5:1 в пользу гостей.
А в Мозыре столичное «Динамо» приехало на рандеву к «Славии». Дружина Кучука как раз близка к первой тройке в таблице и победы им критически нужны. Хотя, будем честны, вряд ли бело-синие ожидали от хозяев сопротивления. Однако постараться пришлось. Единственный гол в ворота Романюка удалось забить лишь на 80-й минуте, отличился Хващинский. 1:0 – победа за «Динамо».