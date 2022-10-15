Анастасия Салос стала чемпионкой Беларуси по художественной гимнастике

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Беларуси по художественной гимнастике. Данный старт открытый. Конкуренцию нашим грациям составляют россиянки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего участие в турнире принимают 150 спортсменок. А соревнуются в трех возрастных категориях. Во второй соревновательный день определили лучших в многоборье. Основное внимание, безусловно, было обращено на самую старшую группу, в которой соревнуются лидеры национальной команды. Алина Горносько оставила напоследок свою чемпионскую ленту. Но баллов для золота все равно не хватило. На первую ступень пьедестала поднялась Анастасия Салос.

Анастасия Салос, чемпионка Беларуси в многоборье:

Я действительно рада, что получилось стать чемпионкой Республики Беларусь. Потому что была проделана большая работа – я и мои тренеры много трудились, много тренировались. Думаю, что в целом с последнего старта я даже немного прибавила. Дома всегда очень приятно выступать, тем более когда сейчас соревнования редкость для нас. И очень приятно, когда все приходят, поддерживают и болеют за тебя.

Алина Горносько, вице-чемпионка Беларуси в многоборье:

Не все у меня получилось сегодня. Несмотря на то, что год не самый соревновательный, он психологически очень сложный и физически не менее. Поэтому работаем, продолжаем в том же духе, надеемся и верим в самое лучшее, восстанавливаем все, что еще хоть что-то болит и только вперед. Главный тренер национальной команды Ирина Лепарская также осталась довольна результатами своих подопечных.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Борьба была такая, что еще и не на каждых соревнованиях международных видели. Мы до последнего не знали, кто будет первый, кто – второй. Кто-то порадовал, кто-то не очень, но они переживали, волновались, потому что их задача – главный старт сезона. И, конечно, атмосфера у них там была очень накалена, но ничего, все должно быть по-спортивному. Завтра финалы, еще поборются. Алина себя немножко плохо чувствует, поэтому два старта ей. Она в Испании очень хорошо выступала, просто блестяще. Я вижу, что ей немножко тяжеловато, но ничего, на то и спорт, пусть завтра доказывает. Я поздравляю, конечно, новую чемпионку Беларуси, Настю Салос, очень рада за нее, потому что это ее поднимет в собственных глазах. Она всегда у нас немножко неуверенная. Сейчас, мне кажется, должна поверить в себя и идти дальше. Девочка очень интересная.