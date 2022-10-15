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Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Сан-Диего

15 октября 2022 15:50
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Арина Соболенко завершила свое выступление на турнире категории 500 в американском Сан-Диего. В четвертьфинале непреодолимым барьером стала 77-я ракетка планеты Донна Векич из Хорватии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Сан-Диего-1

Итоговые цифры – 6:4, 6:7, 6:1 в пользу соперницы. Девушки провели на корте больше 2,5 часа. Первый сет в упорной борьбе Арина отдала. Во втором оппонентка также лидировала, но белоруска сумела нивелировать отставание и взять верх на тай-брейке. Однако на третью партию сил у белоруски уже не осталось. Дальше Соболенко примет участие на турнире в Гвадалахаре, который стартует с 17 октября.  

# Теннис # Арина Соболенко # Донна Векич # Фотофакт

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