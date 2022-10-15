Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Сан-Диего

Итоговые цифры – 6:4, 6:7, 6:1 в пользу соперницы. Девушки провели на корте больше 2,5 часа. Первый сет в упорной борьбе Арина отдала. Во втором оппонентка также лидировала, но белоруска сумела нивелировать отставание и взять верх на тай-брейке. Однако на третью партию сил у белоруски уже не осталось. Дальше Соболенко примет участие на турнире в Гвадалахаре, который стартует с 17 октября.